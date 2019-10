O sprawie informuje lokalny portal eGarwolin.pl. Do zdarzenia miało dojść w nocy z 19 na 20 października (aczkolwiek pierwszy artykuł w sprawie pojawił się dopiero po kilku dniach). 16-latka i 21-latek, którzy znali się wcześniej, bawili się w klubie Mega Music w położonej nieopodal miejscowości Wilga. Nie przyszli razem na dyskotekę, ale wspólnie ją opuścili. Mężczyznę zatrzymano ok. godz. 2:20.

Prokuratura bada sprawę gwałtu

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Garwolinie. – Wystąpiliśmy z wnioskiem o tymczasowy areszt. We wtorek 22 października sąd rozpoznał nasz wniosek i przychylił się do niego, chociaż zastosował możliwą instytucję warunkowego, tymczasowego aresztu. Oznacza to, że areszt może zostać uchylony po wpłaceniu poręczenia majątkowego w kwocie 20 tys. zł. W tej sprawie zamierzamy złożyć zażalenie do Sądu Okręgowego. Mamy na to termin 7 dni od daty wydania postanowienia sądu - powiedział w rozmowie z eGarwolin.pl miejscowy prokurator Leszek Wójcik.

Wedle informacji portalu, zarówno 21-latek, jak i jego towarzyszka byli nietrzeźwi. Na tę chwilę mężczyzna przebywa w areszcie. Jeżeli potwierdzą się podejrzenia, za dokonanie gwałtu może mu grozić od dwóch do nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Jest reakcja klubu

Redakcja eGarwolin.pl skontaktowała się także z osobami zarządzającymi klubem Mega Music. Właściciele stanowczo podkreślili, że na terenie lokalu obowiązuje restrykcyjnie przestrzegany zakaz sprzedaży alkoholu. Weryfikowany jest także wiek osób, które chcą wejść na zabawę, aczkolwiek często zdarza się, iż osoby niepełnoletnie bawią się w MM za uprzednią pisemną zgodą rodziców.

Zapewniono też, że to osoby związane z klubem dokonały zatrzymania 21-latka i wezwały służby porządkowe, a także udzieliły pomocy poszkodowanej nastolatce.

RadioZET.pl/egarwolin.pl