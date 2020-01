Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Policja stwierdziła na ciele 47-letniej ofiary liczne rany kłute. Do mieszkania na osiedlu Korczaka w Garwolinie wezwano pogotowie ratunkowe i podjęto próbę reanimacji, jednak niestety kobiety nie udało się uratować. Według nieoficjalnych informacji WP, 17-latek nie miewał problemów w szkole, natomiast zdarzały się z jego strony akty agresji wobec matki.

17-latek trafił na oddział psychiatryczny

Nowe fakty ws. morderstwa w Garwolinie. Jak informuje w piątek Wirtualna Polska, na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem lekarza. - Przeprowadzono oględziny ciała z udziałem lekarza. W tym mieszkaniu doszło do zabicia kobiety. Na ciele denatki były liczne rany kłute, które najprawdopodobniej były przyczyną zgonu – oznajmił w rozmowie z dziennikarzami WP Leszek Wójcik z garwolińskiej prokuratury.

Jak się jednak okazuje, 17-latek nie został osadzony w areszcie. Jak mówił WP Wójcik, „młody mężczyzna został przewieziony do lekarza, który zgodnie z prawem miał stwierdzić, czy 17-latek może trafić do policyjnej izby zatrzymań”. - Lekarz nie wydał takiej zgody z uwagi na stan psychiczny – podkreślił prokurator. 17-letni mieszkaniec Garwolina trafił natomiast na oddział psychiatryczny. Śledczy będą mogli przesłuchać 17-latka dopiero wtedy, gdy lekarze orzekną, że jego stan zdrowotny na to pozwala.

Jak również przekazał Wirtualnej Polsce prokurator Wójcik, nastolatek będzie odpowiadał przed sądem jako osoba dorosła. - Postępowanie dotyczy artykułu 148, par. 1 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa – wyjaśnił. Nastolatkowi może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

