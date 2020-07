W Sądzie Okręgowym w Gdańsku ruszył proces rodziców oskarżonych o usiłowanie zabójstwa 4-tygodniowej córki. Niemowlę z potłuczeniami trafiło do szpitala, leczono je półtora miesiąca. Oskarżonym grozi dożywocie. Nie przyznali się do winy, twierdzili za to, że dziewczynka uderzyła się w fotelik.