11-latka urodziła dziecko. Źle się czuła, więc poszła z matką do lekarza

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

Dziewczynka 18 grudnia powiedziała swojej mamie, że źle się czuje. Kobieta zabrała swoją córkę do lekarza. Na miejscu okazało się, że 11-latka jest w zaawansowanej ciąży. Dziewczynka trafiła do szpitala w Starogardzie Gdańskim, skąd została przewieziona do szpitala w Gdańsku. Tam urodziła dziecko - podaje Polsat News.

O sprawie poinformowano policję oraz prokuraturę. Śledczy przesłuchali matkę 11-latki, która złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

- Będzie prowadzone śledztwo w kierunku art. 200 par. 1 Kodeksu karnego, czyli doprowadzenia do obcowania płciowego małoletniej poniżej 15 roku życia. Za ten czyn grozi od 2 do 12 lat - powiedział w rozmowie z Polsat News Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Dziewczynka przyjechała do Polski z Ukrainy we września tego roku. Zeznania matki wskazują, że 11-latka zaszła w ciążę za wschodnią granicą.

Z nieoficjalnych ustaleń Polsat News wynika, że dziewczynkę na terenie Ukrainy miał skrzywdzić mężczyzna, który był jej opiekunem.

RadioZET.pl/Polsat News/DG