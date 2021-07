Z nieba spadł "deszcz pieniędzy". 200 tysięcy złotych fruwało po osiedlu

Kobieta podczas kłótni małżeńskiej wyrzuciła przez balkon z szóstego piętra bloku na Przymorzu w Gdańsku ok. 200 tysięcy złotych. Policję o zdarzeniu powiadomili mieszkańcy, widząc, jak w powietrzu fruwają banknoty.

- Funkcjonariusze ustalili na miejscu, że między małżonkami doszło do kłótni, w trakcie której kobieta wyrzuciła przez balkon mnóstwo banknotów. Policjanci podczas przeszukania terenu zebrali i zabezpieczyli większość pieniędzy, a następnie przekazali je właścicielowi, 53-latkowi z Gdańska. Mężczyzna w obecności policjantów założył w banku konto i wpłacił odzyskaną sumę – poinformowała we wtorek PAP oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku, nadkom. Magdalena Ciska.

Dodała, że powiadomieni przez mieszkańców o zdarzeniu policjanci przypuszczali na początku, że mają do czynienia z seniorem, który wyrzucił oszustom pieniądze przez balkon. Policja prowadzi postępowanie sprawdzające, czy doszło w tym przypadku do przywłaszczenia mienia przez żonę 53-latka.

- Żałuję, że niestety nie było mnie w pobliżu, bo trochę pieniążków by się przydało. No ale... żeby tak się zdenerwować na męża, który nie wiadomo co musiał przewinić, żeby wyrzucić taką kwotę pieniędzy - powiedziała cytowana przez Polsat News jedna z sąsiadek małżeństwa.

RadioZET.pl/PAP/Polsat News