Aleksandra Dulkiewicz prezydentem Gdańska. „Mamy w niebie sojusznika”

„Obejmując urząd Prezydenta Miasta Gdańska, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Gdańska. Tak mi dopomóż Bóg” – ślubowała w poniedziałek Aleksandra Dulkiewicz.

– To dla mnie bardzo podniosła chwila. Niespełna 4 miesiące temu, 19 listopada w tym miejscu, tę przysięgę składał prezydent Paweł Adamowicz. Przepełnia mnie wiele emocji, pewnie tak jak i was. Czuję wielki szacunek do tradycji, w którą przychodzi mi się wpisać. Rodzi wielkie zobowiązania wobec gdańszczanek i gdańszczan. Tych wszystkich, którzy uwierzyli, że podołam temu obowiązkowi – mówiła nowo zaprzysiężona prezydent.

Dodała, że „jednocześnie doświadcza smutku, bo wciąż nie wybrzmiała żałoba po […] prezydencie Pawle Adamowiczu” – zaznaczyła.

– To jest nieodżałowana strata, ale wiem, że mamy u góry, w niebie sojusznika, który będzie razem z nami czuwał i wspierał w pracy dla Gdańska. To wielka odpowiedzialność, ale wiem, że nie jestem sama – dodała Dulkiewicz.

Radnych koalicji i opozycji poprosiła o szacunek, wzajemną troskę, wspólną pracę dla Gdańska i „przywracanie normalności”.

– Nie odgrywajmy ról, które przypisują nam warszawskie, polityczne salony. Nadawajmy dobry ton. Obiecuję zacząć od siebie. Wszystko dla Gdańska, Gdańsk dla wszystkich – powiedziała do radnych prezydent Dulkiewicz.

Aleksandra Dulkiewicz jako prezydent Gdańska pojawiła się też w poniedziałek na Twitterze.

Przedterminowe wybory w Gdańsku

Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska przeprowadzono po zabójstwie Pawła Adamowicza.

Aleksandra Dulkiewicz, reprezentująca bezpartyjny komitet wyborczy „Wszystko dla Gdańska”, wygrała 3 marca w I turze z gigantyczną przewagą nad kontrkandydatami – Grzegorzem Braunem i Markiem Skibą. Uzyskała aż 82,22% poparcia.

Kim jest Aleksandra Dulkiewicz?

Aleksandra Dulkiewicz to 39-letnia prawnik i samorządowiec. Będzie pierwszą w historii Gdańska kobietą rządzącą tym miastem.

W marcu 2017 r. została zastępcą prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. Była szefową kampanii wyborczej Adamowicza i jego komitetu wyborczego „Wszystko dla Gdańska” w ostatnich wyborach samorządowych w 2018 r.

Po tragicznej śmierci Adamowicza przyjęła propozycję premiera Mateusza Morawieckiego i objęła funkcję pełniącej obowiązki prezydenta miasta do czasu wyboru nowego prezydenta.

