Bmw stanęło w płomieniach. Pasażerka zginęła na miejscu

Do tragedii doszło w środę po 9:30 na trasie do centrum Gdańska. Zderzyły się tam cztery samochody. Jak ustalili policjanci, 46-letni kierowca volvo, który prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków na drodze, uderzył w tył bmw.

Zderzenie czterech samochodów w Gdańsku. Nie żyje pasażerka bmw

- Samochód obrócił się wokół własnej osi, uderzając w hyundaia, który potem zderzył się z toyotą. Bmw zjechało na lewe pobocze i stanęło w płomieniach - relacjonowała oficer prasowa podinsp. Magdalena Ciska z KMP w Gdańsku portalowi trojmiasto.pl.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że na al. Armii Krajowej w Gdańsku doszło do zderzenia 4 samochodów. "Jeden stanął w płomieniach. Jego kierowca i pasażer poszkodowani ewakuowani przez osoby postronne. Pojazd zgaszony. Trwa reanimacja pasażerki. Na miejscu 4 zastępy PSP i 16 strażaków" - podano.

Niestety poszkodowanej w wypadku kobiety, mimo długiej reanimacji, nie udało się uratować. Ranny kierowca bmw trafił do szpitala.

Wiadomo, że 46-latek kierujący volvo był trzeźwy. Ruch na drodze w kierunku Gdańska jest sparaliżowany.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/trojmiasto.pl/PSP w Gdańsku