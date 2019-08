Lekcje w szkołach nawet do wieczora? Nasz reporter przejrzał plany lekcji

Możecie spać praktycznie do południa, za to lekcje skończycie późnym wieczorem. Tak wyglądają plany lekcji w niektórych liceach, które w tym roku do klas pierwszych przyjęły podwójne roczniki. W szkołach nie ma wystarczającej liczby sal i nauczycieli, więc siłą rzeczy stają się placówkami wieczorowymi.