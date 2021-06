Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Maciej Stęplewski powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że poszukiwanego listem gończym za napad na 11-letnią dziewczynkę i kobietę 40-letniego Krzysztofa B. zatrzymali kontrterroryści w poniedziałek po godz. 5 rano w domu jednorodzinnym w Gdańsku Łostowicach.

Gdańsk. Napadł na 11-latkę i dorosłą kobietę. Policja zatrzymała podejrzanego

- Do przestępstw doszło w maju tego roku na terenie powiatu gdańskiego i malborskiego. Policjanci bardzo szybko ustalili tożsamość tego mężczyzny. Poszukiwany 40-latek nie przebywał w miejscu swojego zamieszkania, często zmieniał też miejsca pobytu - dodał Stęplewski.

Po napaści i próbie porwania dziewczynki w Trutnowach w powiecie gdańskim policja zorganizowała blokady dróg w całym województwie, ale poszukiwanego nie udało się zatrzymać. Według informacji PAP, mężczyzna ukrywał się na strychu domu jednorodzinnego. Z uwagi na wagę sprawy w poszukiwania 40-latka zaangażowani byli policjanci wszystkich pionów, a prokurator wydał za mężczyzną list gończy.

- Kryminalni przy wsparciu kolegów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku dziś rano weszli do mieszkania na terenie Gdańska, w którym zatrzymali 40-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Do prowadzonej sprawy policjanci zatrzymali również dwóch innych mężczyzn, którzy najprawdopodobniej pomagali poszukiwanemu w ukrywaniu się - tłumaczył rzecznik pomorskiej policji.

Trzy zarzuty wobec 40-latka podejrzanego o napaści na kobiety i dziewczynkę

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk powiedziała PAP w poniedziałek, że zatrzymany tego samego dnia rano 40-letni Krzysztof B. usłyszał w prokuraturze trzy zarzuty.

Dwa zarzuty dotyczą zdarzeń z 12 maja br., kiedy to najpierw rano w Malborku została zaatakowana kobieta, a potem ok. godz. 13 w Trutnowych w powiecie gdańskim doszło do napaści na 11-letnią dziewczynkę.

Krzysztof B. usłyszał zarzut usiłowania gwałtu na kobiecie oraz usiłowania pozbawienia wolności dziewczynki. Po tym drugim zdarzeniu policja zarządziła blokady dróg w całym województwie, ale mężczyzny nie udało się zatrzymać.

Trzeci zarzut dotyczy napaści na kobietę w Malborku z 6 maja - mężczyzna odpowie za usiłowanie pozbawienia wolności. Poszkodowanej kobiecie udało się uciec. Za zarzucone mu przestępstwa grozi do 12 lat więzienia.

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP