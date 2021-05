Pogrzebali żywcem biznesmena, żeby przejąć jego majątek. Jest prawomocny wyrok

Ciało 57-letniego Zbigniewa O., przedsiębiorcy mieszkającego w gminie Trąbki Wielkie na Pomorzu, policjanci znaleźli w grudniu 2015 roku, ponad rok po zgłoszeniu zaginięcia mężczyzny. Przestępcy zakopali 57-latka żywcem, w dole o głębokości 1,5 metra.

W kwietniu 2019 roku 36-letni Michał S. i 45-letni Krzysztof M. zostali skazani na kary dożywocia w procesie o zabójstwo przedsiębiorcy. Tym samym Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok, który zapadł w sądzie pierwszej instancji. Obaj oskarżeni mają też zapłacić solidarnie na rzecz bliskiej osoby pokrzywdzonego 100 tys. zł w ramach zadośćuczynienia.

Pogrzebali żywcem przedsiębiorcę z Pomorza. Sąd utrzymał kary dożywocia

Sad Apelacyjny zastrzegł, że Michał S. będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia po 40 latach odbycia kary. W przypadku Krzysztofa M. będzie on mógł skorzystać z tego prawa po ustawowym okresie tj. po 25 latach odbycia kary więzienia. Dwóch innych oskarżonych - Andrzeja K. i Marka G. - Sąd Apelacyjny uniewinnił.

Motywem mordu było zatuszowanie fałszywej umowy, w której efekcie chciano przejąć majątek ofiary wart ok. milion złotych. "Trafnie powiedziała prokurator w mowie końcowej, że gdyby było tak, jak wskazywał oskarżony Michał S. i świadkowie, to musiałby być on w wielu miejscach o tym samym czasie. Sam oskarżony przedstawiał ok. 10 wersji wydarzeń w różnych konfiguracjach, w zależności od etapu postępowania sądowego i stawiania zarzutów poszczególnym osobom. Było to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Pokrzywdzony nie zmarł w wyniku ciosów zadawanych przez oskarżonych, ale w wyniku uduszenia przez wrzucenie go żywcem do dołu, przysypanie wapnem i ziemią" - powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzia Dorota Rostankowska.

fot. PAP/Adam Warżawa

O zabójstwo 57-letniego Zbigniewa O., przedsiębiorcy rolnego i właściciela kilku nieruchomości, oskarżeni byli Michał S. i Krzysztof M. Ten pierwszy dodatkowo odpowiadał za zorganizowanie oszustwa: podstawiona przez niego osoba podała się u notariusza za Zbigniewa O. i przyjęła pożyczkę pod zastaw należącej do O. ziemi i domu wartych ok. 980 tys. zł.

Gdy biznesmen zaginął, a pożyczka nie została spłacona, nieruchomość przejął Andrzej K. - biznesmen udzielający tego typu pożyczek. Prokuratura oskarżyła go w związku z bezprawnym przywłaszczeniem cudzych praw majątkowych. Mężczyznę tego Sąd Okręgowy skazał na karę dwóch lat i 10 miesięcy więzienia.

W sprawie tej przed sądem pierwszej instancji odpowiadało także czterech innych mężczyzn, którzy według prokuratury brali w różny sposób udział w oszustwie mającym na celu przejęcie mienia Zbigniewa O. Wymierzono im kary od jednego do dwóch lat więzienia. Mateusza K., który podjął współpracę z organami ścigania, sąd skazał na rok i 10 miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres pięciu lat. Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wnieśli obrońcy sześciu oskarżonych, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego - siostry zamordowanego biznesmena oraz prokurator.

W sierpniu 2014 r. rodzina Zbigniewa O. zgłosiła zaginięcie mężczyzny, ale jego los nie był znany do grudnia 2015 r. Wówczas - zatrzymany w innej sprawie - Michał S. wskazał okolice miejscowości Postołowo na Pomorzu, gdzie miały zostać ukryte zwłoki O., a wyszkolony policyjny pies znalazł dokładną lokalizację. Ciało znajdowało się na głębokości półtora metra pod ziemią.

Biegli medycyny sądowej orzekli, że przedsiębiorca zmarł w wyniku uduszenia. W trakcie śledztwa ustalono, że to Michał S. zakopał pokrzywdzonego żywcem, dlatego też oskarżono go o dokonanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według prokuratury, jego wspólnik Krzysztof M. za udział w zabójstwie przyjął zapłatę, w kwocie nie mniejszej niż 20 tys. zł.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK