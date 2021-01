Gdańsk i cała Polska upamiętniają zamordowanego na lokalnym finale WOŚP prezydenta Pawła Adamowicza. Podobnie jak w 2019 roku, tuż po tragedii, na placu Solidarności powstaje gigantyczne serce ułożone z 36 tysięcy zniczy.

W odróżnieniu od spontanicznej akcji sprzed dwóch lat, w czasie pandemii koronawirusa miasto zachęciło do wpłacania datków na fundusz, z którego opłacono znicze.

"Największe serce świata" dla Pawła Adamowicza. W drugą rocznicę zabójstwa

"W 2019 roku na Placu Solidarności powstało serce składające się z 36 tysięcy zniczy, zrodził się więc pomysł, by w tym roku je odtworzyć" – powiedział Paweł Buczyński, wiceprezes Fundacji Gdańskiej. I dodał, że w roku pandemii, z uwagi na obostrzenia utrudniające akcję, miasto zachęciło ludzi do wpłaty datków. Nie tylko na akcję ze zniczami, ma to być kolejny krok w budowaniu dziedzictwa Pawła Adamowicza.

Organizatorzy zapraszają do wspierania funduszu „Gdańsk dzieli się dobrem”. Ma on pomagać finansowo mniejszym organizacjom społecznym z całej Polski. Aby wesprzeć akcję należy wpłacić datek w wysokości minimum 20 zł.

RadioZET.pl/Gdansk.pl