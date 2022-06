Przywiozła na komisariat martwe niemowlę. Powiedziała, że je zabiła. Nowe fakty

Zakończono śledztwo w sprawie zabójstwa dwumiesięcznej dziewczynki, do którego doszło w ubiegłym roku w Gdańsku. Zdaniem biegłych matka dziecka, której postawiono zarzuty, w chwili zabójstwa była niepoczytalna. We wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Grażyna Wawryniuk poinformowała, że do Sądu Okręgowego w Gdańsku został skierowany wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego i umieszczenie podejrzanej na leczeniu w szpitalu psychiatrycznym.

Gdańsk. 31-latka zabiła swoje dwumiesięczne dziecko. Była niepoczytalna

Do zabójstwa doszło w połowie czerwca ubiegłego roku. Do jednego z komisariatów policji na terenie Gdańska zgłosiła się 31-latka i poinformowała, że pozbawiła życia swoje dziecko. - Jak się okazało, znajdowało się ono w samochodzie, którym przyjechała kobieta - przekazała Wawryniuk.

Dodała, że podjęto wówczas czynności reanimacyjne i wezwano karetkę pogotowia. Dwumiesięczna dziewczynka została przewieziona do szpitala, gdzie stwierdzono jej zgon. Prokurator Wawryniuk wskazała, że przyczyną śmierci dziecka było uduszenie gwałtowne poprzez zakrycie otworów oddechowych.

Zaraz po zabójstwie prokurator zarzucił kobiecie dokonanie zabójstwa dziecka w zamiarze bezpośrednim. Została ona poddana badaniom sądowo-psychiatrycznym. - Biegli orzekli, że podejrzana w chwili zarzuconego jej czynu nie była w stanie rozpoznać jego znaczenia, jak też pokierować swoim postępowaniem z uwagi na chorobę psychiczną - poinformowała Wawryniuk.

Dodała, że biegli stwierdzili również, że podejrzana z uwagi na stan psychiczny wymaga dalszego leczenia w warunkach szpitala psychiatrycznego w celu zapobieżenia ponownemu popełnieniu czynu o znacznej społecznej szkodliwości.

Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego i umieszczenie podejrzanej w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym został skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku na początku czerwca. Kobieta przebywa w areszcie.

