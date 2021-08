W laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku doszło w piątek do wybuchu nieznanej substancji - podaje PAP. Sprawę zbada prokuratura. Lekko ranna została jedna funkcjonariuszka.

Gdańsk. Wybuch w laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji wydarzył się w piątek o poranku. Jak powiedział PAP rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, Łukasz Płusa, straż pożarna przybyła na miejsce na zgłoszenie mundurowych.

– O przyczynach się nie wypowiadamy – uciął temat rzecznik wojewódzkich strażaków. Z kolei rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Maciej Stęplewski powiedział PAP, że do incydentu pirotechnicznego w laboratorium KWP w Gdańsku na Biskupiej Górce doszło około godz. 9.30.

Gdańsk. Wybuch w policyjnym laboratorium. "Doszło do incydentu"

Rzecznik Pomorskiej Policji wyjaśnił sprawę nieco szerzej. – Policjantka wykonywała czynności służbowe i podczas tego doszło do incydentu pirotechnicznego. Została lekko ranna. To obrażenia niezagrażające życiu. Na miejsce zostały wezwane służby medyczne i strażacy – dodał Stęplewski.

Według wstępnych informacji, w laboratorium doszło do samozapłonu, który wytworzył wysoką temperaturę. Na skutek eksplozji policjanta ma poparzoną rękę. Policja nie ujawnia, jaką substancję badała ranna funkcjonariuszka. – Zbieramy materiały w sprawie, które trafią do prokuratury – dodał Stęplewski. Jak wyjaśnił, choć pracuje w gdańskiej policji 25 lat, to nie pamięta podobnego incydentu w laboratorium na Biskupiej Górce.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP