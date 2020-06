Zamknięte plaże i zakaz podchodzenia do okna. Marynarka Wojenna RP na miejscu

We wtorek, 16 czerwca 2020 roku zaplanowano operację wydobycia i unieszkodliwienia miny morskiej znajdującej się przy południowym wejściu do gdyńskiego portu. W związku z tym na całej linii brzegowej morza Gdyni nie można wchodzić do morza. Zakazów jest więcej.

Niewybuch zlokalizowany w okolicach portu w Gdyni posiada ładunek o ogromnej sile rażenia. Służby wyznaczyły strefę bezpieczeństwa — obejmuje ona obszar od Rewy po Westerplatte. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności apeluje o przestrzeganie zakazów i zaleceń wydanych przez służby.

Gdynia. Usunięcie miny

Za usunięcie miny odpowiedzialny jest Urząd Morski w Gdyni oraz Marynarka Wojenna RP — czytamy na stronie naszbaltyk.com. Rozpoczęcie akcji zaplanowano na godzinę 8:00 we wtorek, 16 czerwca. Cała operacja najprawdopodobniej potrwa około 7 godzin. Służby niewybuch odholują w głąb zatoki, następnie tam go zdetonują.

W związku z tą akcją, aby zapewnić bezpieczeństwo, służby podjęły odpowiednie kroki. Wyznaczono strefę zagrożenia — obejmuje ona całą długość brzegu morskiego na terenie Gdyni (10 km i 730 metrów). W związku z tym tam obowiązuje zakaz kąpieli. Oprócz tego wyodrębniono strefę rażenia odłamkami w wypadku niekontrolowanego wybuchu miny. Ta strefa obejmuje Plażę Śródmieście, Basen Żeglarski, część terenu przyległego do al. Jana Pawła II (mowa dokładnie o rejonie Uniwersytetu Morskiego i Akwarium Gdyńskiego). Tam ludzie nie mogą przemieszczać się na otwartym terenie.

Jak podaje serwis naszbaltyk.com, administratorzy budynków znajdujących się w strefie zagrożonej zostali powiadomieniu o zagrożeniu i obowiązujących zasadach poruszania się po terenie otwartym. Dla bezpieczeństwa wprowadzono także inne ograniczenia i zakazy. Oprócz zakazu wchodzenia do morza, na całej linii brzegowej w Gdyni i przebywania w strefie zagrożenia rażenia odłamkami ładunku, obowiązuje zakaz opuszczania budynków znajdujących się w tej strefie oraz podchodzenia do okien. Wprowadzono także zakaz wypływania do morza jachtów oraz przebywania na łodziach przycumowanych w gdyńskiej marinie. Urząd Morski w Gdyni zamknął akwen morski. Przestrzegania zakazów nadzorować będzie policja i straż miejska.

Niewybuch znajdujący się w rejonie gdyńskiego portu to pozostałości po II wojnie światowej. Mina stanowi zagrożenia nie tylko dla żeglugi, ale także dla ludzi przebywających na plaży i w morzu. Powodzenie akcji zależy od warunków pogodowych. Mogą być one rozpoczęte przy stanie morza do 2 stopni w skali Beauforta. Jeśli pogoda będzie zła, akcja zostanie przesunięta. Rezerwowy termin to środa 17 czerwca.

