Teatr Muzyczny w Gdyni zyskał nową, wyjątkową pracownicę. To Emilia Kochańska, prawdopodobnie pierwsza w Polsce osoba z zespołem Downa, która zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

25-letnia Emilia próbowała swoich sił w teatrze od roku. Przez ten czas pomagała w obsłudze szatni, sprawdzając bilety oraz pokazując gościom miejsca na salach. Teraz będzie to robić jako pełnoprawny i pełnoetatowy pracownik.

- Stała się taka rzecz, że ona czuje się u nas, jak u siebie w domu. I to naprawdę najlepsza informacja, jaką mogliśmy otrzymać - mówi reporterowi Radia ZET Julia Lewańczyk, koleżanka Emilii z działu obsługi widza.

- Jest tutaj bardzo doceniana i chwalona. Czuje się częścią rodziny teatralnej - twierdzi z kolei mama Emilii, pani Danuta Kochańska. - Praca w takim miejscu uskrzydla, dlatego Emilia, która jest osobą pracowitą, bardzo się przykłada. Teraz uczy się podstawowych zwrotów po angielsku, obsługiwać widzów obcojęzycznych - dodaje.

Sama zainteresowana przyznaje natomiast, że uwielbia przychodzić do teatru. Ale nie tylko do pracy, ale też dlatego, by móc oglądać spektakle - ostatnio najbardziej podobała jej się "Gorączka sobotniej nocy".

RadioZET.pl/MBa