Ksiądz uczy fizyki w publicznej szkole. "Szczęść Boże" na lekcjach

Ksiądz uczy fizyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym numer 2 przy ul. Leopolda Staffa 10 w Gdyni – donosi trójmiejska "Gazeta Wyborcza". Według gazety, która powołuje się na liczne relacje rodziców dzieci, w trakcie lekcji uczniowie muszą oglądać święte obrazy, a także wysłuchują opowieści o…pielgrzymkach. "Wyborcza" dotarła do zrzutu ekranu, którzy wykonali rodzice uczniów podczas trwających zajęć. Na zdjęciu widać księdza-nauczyciela w sutannie i z koloratką, za jego plecami obraz Chrystusa i Matki Boskiej. Fotografię opublikowano w grupie "Świecka Szkoła Pomorze" w mediach społecznościowych.

42-letni ksiądz naucza fizyki w publicznej szkole, którą prowadzi gmina miasta Gdynia. Ma interesować się m.in. teologią stworzenia – dowiedziała się gazeta. "Nowym nauczycielem od fizyki mojego dziecka został ksiądz. Napisałam do wychowawczyni, że mam obawy i, niestety, wszystko się potwierdziło. Przyszedł na lekcję w sutannie i od drzwi<<szczęść Boże o każdej porze>> i co chwilę <<Bóg z wami>> i tego typu teksty. Dyrektorka nie widzi problemu. Twierdzi, że jak przychodzi ubrany, to jego sprawa" – napisała w wyżej wymienionej grupie mama jednego z uczniów, który uczęszcza na zajęcia online, prowadzone przez księdza. Jak dalej relacjonują rodzice w komentarzach, dzieci mają zwracać się do 42-latka słowami "proszę księdza" oraz "szczęść Boże".

"Wyborcza" cytuje również Piotra Pawłowskiego, który jest radcą prawnym i jednocześnie koordynatorem grupy "Świecka Szkoła Pomorze". Powołuje się on na artykuł 194 Kodeksu Karnego, który głosi: "Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch".

Ksiądz nauczycielem fizyki w publicznej szkole podstawowej

Dziennikarka „Wyborczej” poprosiła o komentarz w tej sprawie organ prowadzący ZSP nr 2. - Nauczyciel ma wszelkie kompetencje, by uczyć fizyki. Ukończył studia inżynierskie i magisterskie z fizyki na Politechnice Gdańskiej oraz kurs dla nauczycieli w Ośrodku Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP. Fakt, iż jest księdzem katolickim, nie stoi w sprzeczności z wykształceniem świeckim […] – odpowiedziała gazecie rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Gdyni, Agata Grzegorczyk. Jak dodała, dyrekcja szkoły miała konsultować tę kwestię z rodzicami uczniów, którzy rzekomo nie zgłosili sprzeciwu. Redakcja próbowała skontaktować się również z samym księdzem, niestety bezskutecznie.

RadioZET.pl/trójmiasto.wyborcza.pl