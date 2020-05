O trudnej sytuacji morskich ssaków alarmują pracownicy Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. "Od pewnego czasu w Gdyni pojawiają się małe foki. Niestety ludzie rzucają kawałkiem drewna w foki, płoszą, podchodzą i nękają zwierzęta, które czuły się dotąd bezpiecznie na gdyńskim wybrzeżu" - czytamy na Twitterze.

To oczywiście nie pierwszy raz, gdy foki wychodzą z wody i wylegują się na plaży. Monitorują je naukowcy oraz wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF, którzy apelują, aby zachowywać wobec zwierząt odpowiednią odległość i nie płoszyć ich. Większość turystów potrafi się zachować i stosuje się do tych zaleceń, ale zdarzają się także, - jak opisane w powyższym poście - karygodne zachowania.

Małe zwierzątka przyszły na świat najprawdopodobniej na przełomie lutego i marca. Jak podkreśla dyrektorka Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego na Helu, dr Iwona Pawliczka, to właśnie z tego powodu w tym okresie eksplorują teren.

Plaża jest naturalnym środowiskiem dla fok. Wylegując się na piasku odpoczywają, a ludzie nie dają im do tego prawa [..] podchodzą zbyt blisko by zrobić zdjęcie, hałasują czy wręcz odstraszają zwierzęta

- mówi w rozmowie z polsatnews.pl. Przypomniała przy tym, że będzie je można zobaczyć na polskich plażach aż do czerwca i że wszystkie foki żyjące w Morzu Bałtyckim, podlegają ścisłej ochronie gatunkowej.

Foki nad Bałtykiem. Jak się zachować?

WWF poinformowało na Facebooku, że wolontariusze organizacji znaleźli w tym roku 66 małych fok wymagających interwencji lekarskiej. 35 z nich zakończyło już rehabilitację i zostało wypuszczonych z powrotem do morza.

WWF apeluje również w powyższym poście: "Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym BŁĘKITNY PATROL WWF 795536 009 lub STACJĘ MORSKĄ w Helu 601889 940". Przypomina także, jak zachować się wobec napotkanego zwierzęcia, a jakich zachowań i gestów unikać.

➡️ Przekaż wolontariuszom, gdzie zobaczyłeś fokę

➡️ Nie podchodź do niej zbyt blisko, nie dotykaj i nie płosz do wody. Pozwól foce odpocząć na brzegu morza.

➡️ Trzymaj psa na smyczy i nie zbliżaj się z nim do foki!

➡️ Jeżeli foka jest martwa, również poinformuj o tym Błękitny Patrol WWF lub Stację Morską w Helu.

RadioZET.pl/Twitter/Facebook/polsatnews.pl