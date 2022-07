Na torach kolejowych w Gdyni na wysokości centrum handlowego Klif doszło do śmiertelnego wypadku. Zginęła 30-letnia kobieta. Na miejscu pracują służby. Pociągi dalekobieżne jadące przez Trójmiasto mają prawie 100-minutowe opóźnienia.

Śmiertelny wypadek na torach. Jak przekazał PAP Przemysław Zieliński z PKP PLK, w związku z wypadkiem został wstrzymany ruch pociągów dalekobieżnych i regionalnych. Wskazał, że na miejscu pracuje prokurator, i to od jego decyzji będzie zależało, kiedy ruch pociągów zostanie wznowiony.

Z informacji dostępnych na stronie internetowej PKP PLK dla podróżnych wynika, że pociąg relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, który miał wyruszyć z Gdyni ma ponad 90 minut opóźnienia. Podobnie pociąg z Gdyni Głównej do Przemyśla.

Wypadek na torach. Ruch pociągów opóźniony

Opóźnione są również składy jadące w kierunku Trójmiasta. Pociąg relacji Warszawa Centralna - Kołobrzeg ma opóźnienie ok. 100 minut. Pociąg jadący z Poznania do Gdyni prawie 80 minut.

Utrudnienia występują również w kursowaniu Szybkiej Kolei Miejskiej. Jest to spowodowane awarią rozjazdu w Gdyni Orłowie, do której doszło ok. godz. 8.30. - Awaria została naprawiona, teraz trwa upłynnienie ruchu - przekazał rzecznik SKM Tomasz Złotoś.

RadioZET.pl/ Piotr Mirowicz (PAP)