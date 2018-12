Gen. Stróżyk w Gościu Radia ZET: niektóre zakupy MON w tym roku są dla mnie propagandowe

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W piątek parlament przegłosował ustawę wprowadzającą niższe ceny prądu. Rząd będzie musiał znaleźć na to w przyszłym roku w budżecie 9 miliardów złotych.

Gość Radia ZET nie wyklucza, że właśnie takie niezapowiedziane wydatki mogą się odbić na przykład na wydatkach państwa na obronność.

Jarosław Stróżyk twierdzi, że budżet Ministerstwa Obrony Narodowej może być mniejszy również przez kampanię wyborcza i obietnice wyborcze.

- Jeżeli jest kampania wyborcza, politycy chcą się pokazywać jako tacy, którzy są dobrzy dla wojska, a niestety czasami tak nie jest, niektóre zakupy Ministerstwa Obrony w tym roku są dla mnie zakupami propagandowymi - tłumaczył Jarosław Stróżyk.

- Amerykanie będą robili to, co zamierzają, a nie to, co my chcemy (...) Amerykanie zamierzają rozbudowywać to, co jest, czyli bazy w Żaganiu, Poznaniu i w innych miejscach w Polsce, ale to nie będzie ten mityczny "Fort Trump - mówił gen. Stróżyk, zapytany o plany budowy stałej bazy amerykańskiego wojska w naszym kraju.

Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że decyzja o stałej bazie wojsk USA w Polsce już zapadła i uzgadniane są już tylko szczegóły. Jednak zdaniem gościa Radia ZET, to "mrzonki" i "niefortunny temat".

- W Ameryce musimy przekonywać jak najwięcej ludzi do takich pomysłów, a poprzez to, że nazwaliśmy to "Fort Trump", ograniczamy się do grupy zwolenników prezydenta Trumpa - podkreślił Jarosław Stróżyk.

Jak dodaje, choć finalna decyzja należy do prezydenta USA i jego otoczenia, które niewątpliwie nam sprzyja, "to nie jest tak, że prezydent coś powie i to będzie natychmiast zrobione, bo są jeszcze realia przetargowe i finansowe".

Gość Radia ZET komentował też relacje dyplomatyczne Polska - USA. Zdaniem Jarosława Stróżyka, Amerykanie chcą rozmawiać z ludźmi, którzy, "jak coś powiedzą, to zrobią".

- Rakiety Patriot mieliśmy kupować już dwa lata temu, artyleryjski system "Homar" w tym roku, to też nie nastąpiło. Amerykanie drapią się po głowie i myślą, czy mają do czynienia z partnerem, któremu można ufać - wskazał.

Raport Pentagonu na temat zasadności zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce ma powstać w pierwszym kwartale przyszłego roku.

RadioZET.pl/PAP/PTD