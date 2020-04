Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Nie milkną echa ostatnich ataków TVP na dziennikarzy TVN. Prorządowa telewizja wyemitowała serię materiałów, uderzających m.in. w dyrektora programowego TVN Edwarda Miszczaka, założycieli stacji - Mariusza Waltera i Jana Wejcherta. Publiczna telewizja – która otrzymała niedawno prawie 2 miliardy złotych dotacji z budżetu (a której odmówiono m.in. szpitalom onkologicznym) – zaatakowała również rodzinę prezenterki TVN, Justyny Pochanke. Jak wyliczył portal „Wirtualne Media”, łącznie Telewizja Polska wyemitowała aż 9 programów, poświęconych pracownikom TVN.

Stacja postanowiła odnieść się do materiałów "Wiadomości". W wieczornym wydaniu „Faktów” TVN przedstawiono oświadczenie. Podkreślono, że stacja nie zamierza komentować oszczerstw i ataków, jednak należy wyjaśnić kilka kwestii.

Naszą misją i naszym zadaniem jest informowanie o istotnych sprawach, bez względu na to, kto jest u władzy i jaką opcję reprezentują bohaterowie naszych materiałów. Taka jest istota prawdziwego dziennikarstwa i wolności mediów. Rozumiemy, że nikt nie lubi być krytykowany, ale my nie byliśmy i nie jesteśmy po to, aby być lubiani przez polityków czy prezesów partii