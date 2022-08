Gigantyczna wygrana w Lotto. Wiadomo, gdzie padła "szóstka"

Podczas wtorkowego losowania Lotto padła główna wygrana. Szczęśliwiec, który kupił kupon w Kielcach, wygrał niemal 6,8 mln złotych. Była to czternasta "szóstka" w Lotto i Lotto Plus odnotowana w tym mieście.

W losowaniu Lotto we wtorek 2 sierpnia padły następujące liczby: 9, 14, 17, 22, 37, 49. "Szóstkę" trafił gracz, który kupił dwa zakłady na chybił trafił w kolekturze przy ulicy Świętokrzyskiej 20 w Kielcach.

Losowanie Lotto. Padła "szóstka" w Kielcach

Wygrana wynosi dokładnie 6 788 320 złotych. To czternasta "szóstka" w Lotto i Lotto Plus odnotowana w Kielcach. Ostatnia wysoka wygrana w tym mieście padła 26 lipca, kiedy jeden z klientów punktu Lotto przy ulicy Seminaryjskiej 2 trafił równy milion złotych w Lotto Plus.

Aby zagrać w Lotto, wystarczy kupić kupon za 3 zł i skreślić 6 z 49 liczb. Można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Do każdego kuponu można dokupić: za 1 zł Lotto Plus (dodatkowa szansa na 1 mln zł) oraz Super Szansę za 2 zł (dodatkowa szansa na 2 mln zł).

Totalizator Sportowy przypomina, że od 1 sierpnia 2022 roku wieczorne losowania gier liczbowych oraz loterii pieniężnych rozpoczynają się na antenie TVP3 o godzinie 22:00, a nie jak wcześniej o 21:50.

RadioZET.pl