Tragiczny wypadek wydarzył się 22 października 2020 roku. Oskarżony mężczyzna, jadąc hyundaiem do pracy, stracił panowanie na drodze wojewódzkiej nr 946.

Senior zjechał do przydrożnego rowu, następnie otarł się o drzewo, po czym potrącił stojące przy drodze kobietę w widocznej ciąży oraz jej trzyletnią córkę. 36-latka zginęła na miejscu. Mała dziewczynka zmarła w szpitalu.

Potrącił kobietę w ciąży i 3-latkę, obie zginęły. Zapadł wyrok

Sąd ukarał kierowcę w poniedziałkowym wyroku karą więzienia oraz 6-letnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Skazany musi też zapłacić m.in. po 30 tys. zł nawiązki dwojgu bliskich ofiar.

Sędzia Ewa Oleszek uzasadniała, że sąd nie miał wątpliwości, iż oskarżony jest w tej sytuacji winny. - Sąd doszedł do przekonania, że jedynie kara dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatna do okoliczności, które zostały ujawnione w toku postępowania dowodowego – wskazała. Zaznaczyła, że za czyn zarzucany Krzysztofowi S. groziło nawet 8 lat więzienia.

Sędzia Oleszek powiedziała, że wysokość kary jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz stopnia zawinienia oskarżonego. - Spełnia również względy prewencji indywidualnej i generalnej – mówiła.

W wypadku stracił żonę i córkę. "To nie jest żadna kara"

Mąż i ojciec ofiar, Andrzej Rodak mówił po ogłoszeniu wyroku, że zasądzona kara jest rażąco niska. Zapowiedział złożenie apelacji. - W mojej opinii wyrok nie jest adekwatny do tego, co ten człowiek zrobił mojej rodzinie. Dwa i pół roku więzienia to nie jest żadna kara. Moja córka miała 3 lata i 4 miesiące, a ten człowiek będzie siedział dwa i pół roku. Będzie odwołanie. Z moim pełnomocnikiem domagamy się 8 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Nie ma innej możliwości – powiedział łamiącym się głosem Andrzej Rodak. Wyrok jest nieprawomocny. Strony mogą się odwołać do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

