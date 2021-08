Nastolatka wtargnęła na pasy wprost pod pędzący samochód. Zmiotło ją z jezdni

W Gliwicach doszło do groźnego wypadku. Nastolatka wtargnęła na pasy, nie dając kierowcy szans na reakcję. Piesza na szczęścia nie odniosła poważnych obrażeń. Została ukarana mandatem.

Wypadek wydarzył się we wtorek około 14.55 na skrzyżowaniu ulic Skowrońskiego i Leśnej w Gliwicach. Policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu nastolatki na pasach przez samochód osobowy. Po przeanalizowaniu monitoringu miejskiego okazało się, że piesza przed wejściem na przejście nie upewniła się, że nie spowoduje zagrożenia.

Gliwice. Wtargnęła na przejście dla pieszych. Kierowca nie zdążył zareagować

"Weszła wprost pod nadjeżdżający z jej lewej strony samochód osobowy, gdy znajdował się on w odległości około 15 metrów od przejścia. Nie dała szansy kierującej, która próbowała uniknąć potrącenia" - poinformowali gliwiccy policjanci. Na nagraniu widać, jak kierująca autem kobieta wybiega z pojazdu i przytula 18-latkę. Wydaje się bardziej przejęta incydentem niż poszkodowana, która do niego doprowadziła.

W wyniku wypadku piesza na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń. Tym razem skończyło się na strachu i potłuczeniach. Za popełnione wykroczenia 18-latka została ukarana mandatem karnym.

Policja przypomina pieszym, aby dali szansę kierowcy na reakcję. "Na suchej i równej nawierzchni pojazd rozpędzony do prędkości 50 km/h do pełnego zatrzymania potrzebuje około 15 metrów. Przeciętna reakcja kierowcy na pojawienie się przed pojazdem przeszkody wynosi od 1 do 1,5 sekundy. W tym czasie samochód pokonuje około 20 metrów. Wartości rosną wraz ze zwiększeniem prędkości bądź utrudnionymi warunkami atmosferycznymi - deszcz, zmierzch, mgła" - ostrzegają mundurowi.

RadioZET.pl/KMP w Gliwicach