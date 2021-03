Katolickie Przedszkole im. Klemensa Hofbauera w Głogowie ma zacząć działać we wrześniu. Na razie ruszyła rekrutacja. Placówka "Boży Domek" będzie się mieścić na parterze "Domu Pielgrzyma". Znajdzie się tam miejsce dla 37 dzieci w wieku do 4 lat.

- Będą tam trzy pomieszczenia dla dzieci, szatnia, pokój socjalny, kuchnia, toalety. A do dyspozycji rodziców będzie dogodny parking. Wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami - relacjonował Łukasz Wójcik, proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Głogowie w rozmowie z portalem myglogow.pl.

Rusza katolickie przedszkole w Głogowie. Dzieci będą miały mszę świętą w salkach

Duchowny przypomniał, że o katolickie przedszkole w parafii starano się od trzech lat. Najmłodsi będą wychowywani w duchu wiary. Raz w tygodniu wezmą udział w mszy świętej - nie w kościele, a w swoich salkach. Te mają być wyposażone w kapliczki, gdzie będzie krzyż oraz obraz Matki Boskiej Fatimskiej. – Pamiętajmy, że to jest przedszkole profilowane. Nie jak każde inne. Naszym celem jest kształtowanie dzieci w duchu katolickim - dodał.

Ojciec Wójcik podkreślił, że nie będzie sztywnych ram zajęć z religii. - Nie chodzi o to, żeby tutaj nauka religii trwała od godziny 8 rano do godziny 16 po południu. Będzie prowadzona w trakcie zajęć. Także nauczyciele to osoby, które wierzą w Boga. Nie są tutaj z przypadku. Mają swoje rodziny i dzieci, które tak wychowują – zaznaczył i dodał, że w programie "nie będzie miejsca na ideologię LGBT, ale za to będzie miejsca dla Boga".

– Jest taka potrzeba rodziców. Przychodzą i mówią, że chcą takiego przedszkola katolickiego. Myślą o przyszłości. Ludzie czują, widzą, że nie czują się bezpiecznie, co będzie za kilka lat – czy w szkołach publicznych wejdą karty LGBT, jaka będzie edukacja. My gwarantujemy edukację katolicką – podsumował ojciec Wójcik.

Budowa przedszkola to pierwszy krok. Kolejnym ma być stworzenie katolickiej szkoły podstawowej, aby dzieci mogły kontynuować naukę.

