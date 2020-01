Policjanci w Głogowie zatrzymali po pościgu samochód, w którym przebywały cztery osoby dorosłe oraz dzieci w wieku 9 i 6 miesięcy, przewożone bez zabezpieczeń. Wcześniej auto nie zatrzymało się do kontroli. Funkcjonariusze musieli wybić szyby w pojeździe, aby uniemożliwić dalszą jazdę. Okazało się, że kierowca oraz wszyscy dorośli pasażerowie byli pod wpływem narkotyków.

Legniccy policjanci, patrolujący ulice Głogowa (woj. dolnośląskie) zauważyli na jednej z ulic miasta samochód marki mercedes, który nie posiadał tablic rejestracyjnych. Gdy tylko mundurowi chcieli zatrzymać auto do kontroli, kierowca zareagował natychmiastowym przyspieszeniem i ucieczką. W trakcie jazdy kierowca tracił panowanie nad samochodem: przekraczał prędkość i łamał przepisy, a na jednym ze skrzyżowań tylko ucieczka pieszego z przejścia zapobiegła jego potrąceniu.

Policjanci ostatecznie zablokowali samochód i uniemożliwili mu dalszą jazdę. Gdy chcieli otworzyć drzwi mercedesa, kierowca zablokował je i nie reagował na wezwanie do otwarcia. Funkcjonariusze wybili więc szyby. Kierowcą okazał się znany policjantom 21-letni mieszkaniec Głogowa. Zachowanie kierowcy i trójki dorosłych pasażerów wskazywało na to, że wszyscy znajdują się pod wpływem narkotyków. Potwierdziły to badania testerem narkotykowym.

Okazało się, że oprócz wspomnianej czwórki w środku znajdowała się dwójka dzieci w wieku 9 i 6 miesięcy. Wszyscy dorośli zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kierowca mercedesa usłyszał dodatkowo zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków, nie zatrzymania się do policyjnej kontroli, udzielania narkotyków innym osobom. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za liczne wykroczenia drogowe, których dopuścił się w trakcie ucieczki.

RadioZET.pl/KPP Głogów