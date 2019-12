Tragiczny w skutkach wybuch gazu w Szczyrku i poważne uchybienia firmy pracującej przy gazociągu dają wiele do myślenia. Mimo to potwierdza się głos rzecznika Straży Pożarnej, że nie ma tygodnia bez wyjazdu do uszkodzonego gazociągu. Niestety, wciąż wielu robotników obchodzi się z ulatniającym gazem „domowymi sposobami”. Dowodzi tego inna szalenie groźna sytuacja, z podkarpackiej miejscowości Głowienka. O mały włos nie doszło tam do tragedii.