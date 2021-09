Sparaliżowanemu Damianowi skradziono 25 worków z nakrętkami. "Szczyt chamstwa i zepsucia"

Damian Julkowski, zamieszkały w Gnieźnie (woj. wielkopolskie) 24-latek z niepełnosprawnością, podzielił się w mediach społecznościowych smutną informacją. Ktoś ukradł z jego piwnicy 25 worków z plastikowymi nakrętkami do butelek. Mężczyzna zbierał je w celu wymiany na pieniądze, które chciał przeznaczyć na leczenie.

Gniezno. 24-latkowi z niepełnosprawnością skradziono nakrętki. Policja prosi o pomoc

"O tym, że niektórzy ludzie kradną, wiadomo nie od dziś, ale żeby okradać potrzebujących i niepełnosprawnych, to już jest szczyt zepsucia i chamstwa... Po co się zbiera plastikowe nakrętki, to wiadomo, pieniądze pozyskane ze sprzedaży można przeznaczyć np. na rehabilitację czy leki" - czytamy w poście.

"Potrzeba tego ogromnych ilości, by było to coś warte. Ja plastikowe nakrętki zbieram już ładnych kilka lat i nie spodziewałem się, że ktoś może być tak zepsuty, by ukraść mi to, co miesiącami zbierałem, by sprzedać i mieć pieniądze na rehabilitacje, ale stało się. [...] Nie wiem kto był tak pusty, by to kraść, ale to jest chore" - napisał.

O sprawie poinformowała także Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie. Wiemy, że zginęło 25 worków z nakrętkami, ale sprawca zostawił dwa na miejscu. Straty wynoszą ok. 300 złotych.

"Gdyby ktoś chciał pomóc, a posiada jakiekolwiek informacje na temat sprawcy lub okoliczności kradzież, proszony jest o kontakt z dyżurnym komendy w Gnieźnie pod numerem telefonu 47 77 21 211" - napisano.

Damian Julkowski od 10 lat zmaga się z ciężką chorobą - udarem rdzenia kręgowego. Od 14. roku życia jest osobą sparaliżowaną. Nie traci jednak nadziei i wciąż walczy o swoje życie. Na portalu SiePomaga.pl można wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie Damiana, który zbiera środki na dokończenie terapii komórkami macierzystymi w klinice w Częstochowie.

RadoZET.pl/Facebook/SiePomaga.pl