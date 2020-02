Makabrycznego odkrycia, o którym informuje lokalny portal gniezno.naszemiasto.pl, dokonano we wtorek przed godz. 22. Ogień zajął drewniany garaż na skraju kompleksu budynków garażowych przy ul. Laubitza w Gnieźnie (woj. wielkopolskie).

Obiekt był praktycznie w całości objęty płomieniami, na miejsce natychmiast wezwano więc straż pożarną. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce i ugasili pożar, w środku znaleźli spalone zwłoki. Nie wiadomo jednak, do kogo należały. Sprawą zajęły się więc policja oraz prokuratura.

- Ujawnione zwłoki ludzkie były w dużej części zwęglone. Zostały one zabezpieczone do sekcji zwłok, która będzie miała miejsce w dniu jutrzejszym. Na ten moment wiemy tylko, że to mężczyzna, nie znamy jego danych personalnych, ani też okoliczności w jakich tam się znalazł i jak doszło do pożaru - powiedziała w rozmowie z gniezno.naszemiasto.pl Małgorzata Rezulak-Kustosz, szefowa gnieźnieńskiej prokuratury.

- Dodatkowe czynności w celu ustalenia tożsamości mężczyzny przeprowadzane będą przez funkcjonariuszy policji, bo wynik badań genetycznych można uzyskać po około miesiąca czasu. Z tego co udało się dotychczas ustalić właściciel garażu nie użytkował go od kilku lat. Obiekt był miejscem, gdzie często przebywały osoby bezdomne - dodała pani prokurator w rozmowie z portalem.

RadioZET.pl/gniezno.naszemiasto.pl/PSP Gniezno