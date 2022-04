Gnojnik. Zwłoki kobiety i niemowlęcia w studni. Znaleziono list pożegnalny

We wtorek w studni w miejscowości Gnojnik odnaleziono zwłoki kobiety i pięciomiesięcznego chłopca. Najbardziej prawdopodobną przyczyną ich śmierci było samobójstwo rozszerzone – przekazała tarnowska prokuratura.

Zwłoki kobiety oraz niemowlęcia w jednej ze studni w miejscowości Gnojnik znaleziono we wtorek wczesnym popołudniem. Po wypompowaniu wody na dnie studni znaleziony został telefon komórkowy kobiety, a także zapiski dotyczące wizyt lekarskich jej dziecka.

– W domu odnaleziony został też list napisany pismem ręcznym, w którym tłumaczy ona motywy swojego zachowania. Z jego treści wynika, że kobieta jest w depresji, gdyż obawia się, iż jej synek może być w przyszłości osobą niepełnosprawną, z czym ona nie może się pogodzić – powiedział prokurator.

Gnojnik. Przyczyna śmierci kobiety i pięciomiesięcznego chłopca

Do tej pory śledczy nie ujawnili żadnych okoliczności, które mogłyby wskazywać, że do śmierci matki i dziecka przyczyniły się osoby trzecie. – Najbardziej prawdopodobną wersją jest samobójstwo rozszerzone, czyli że kobieta razem z dzieckiem skoczyła do studni – powiedział Mieczysław Sienicki z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Doprecyzował, że zbiornik, w którym odnaleziono ciała, był zamykany na drzwiczki. – Zresztą pozostawiony przez kobietę list tłumaczy motywy tej tragedii rodzinnej, bo trzeba powiedzieć, że jest to rodzaj tragedii. Kobieta nie poradziła sobie psychicznie z tą sytuacją – podsumował prokurator.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP