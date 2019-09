Sprawa mężczyzny, który chciał zabić swoją matkę i jej partnera, została skierowana do szczecińskiego sądu. Podejrzany wywiercił dziurę w ścianie, umieścił w niej przewód podłączony do butli z gazem i odkręcił zawór. Pokrzywdzonych uratowało to, że obudziła ich woń gazu.