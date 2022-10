- Rafał Trzaskowski mówi wprost, że pieniądze będą mrożone do czasu, kiedy oni wygrają. Co to jest, jak nie szantaż? - oburzał się europoseł Solidarnej Polski. - Oni uważają, że za pomocą Niemiec można zdobyć władzę w Polsce. Jestem przekonany, że kiedyś to będzie kwalifikowane jako Targowica 2.0 - powiedział Patryk Jaki w programie "Popołudniowy Gość Radia ZET".

Burza w studiu Radia ZET. Patryk Jaki zdenerwował Beatę Lubecką

- Unia Europejska nie może być naszym wrogiem, bo za naszą miedzą toczy się wojna - mówiła Beata Lubecka. - To ta organizacja, o której pani mówi, pozwoliła na to, żeby budować Nord Stream 1, Nord Stream 2, żeby stawiać na gaz. - Unia jest winna temu, że wybuchła wojna w Ukrainie? - dopytywała prowadząca. Teraz pan absolutnie przesadził - dodała.

- Nie powiedziałem, że jest winna, ale że ma w tym duży udział, dlatego, że postawiła na rosyjski gaz, a on jest bronią Putina. Kto spowodował, że jesteśmy uzależnieni od gazu? Niemcy i Unia Europejska - grzmiał Patryk Jaki. I dodał: - Wbrew temu propagandowemu przekazowi, który można słyszeć od rana do wieczora w Radiu ZET, że Unia jest taka dobra i gwarantuje nam bezpieczeństwo...

- Pan chyba nie słucha w takim razie od rana do wieczora Radia ZET. Pokazujemy różne punkty widzenia. Proszę nie przypisywać Radiu ZET propagandowych zagrywek. Proszę się z tego wycofać, natychmiast - oburzała się prowadząca.

