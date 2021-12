Zderzenie dwóch aut na pasie wjazdowym. Nie żyje 29-letnia kobieta

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło na trasie S8 w miejscowości Górka Wieruszowska (woj. łódzkie). Zginęła 29-letnia pasażerka jednego z aut, a dwie osoby trafiły do szpitala.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło 26 grudnia ok. godz. 19 na drodze S8 w miejscowości Górka Wieruszowska w powiecie wieruszowskim. (woj. łódzkie) Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 26-letnia kierująca citroenem nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w audi stojące na pasie wjazdowym na drogę ekspresową.

Górka Wieruszowska. Wypadek na S8. Nie żyje 29-latka

Niestety, na skutek doznanych obrażeń 29-letnia pasażerka citroena zmarła. 26-letnia kierująca pojazdem i 27-letni pasażer zostali przewiezieni do szpitala. Z kolei 24-letni kierowca audi oraz 28-letni pasażer tego samochodu nie doznali obrażeń ciała.

Badanie wykazało, że kierująca citroenem w chwili zdarzenia była trzeźwa. Na miejscu pracowali policjanci, którzy wykonali oględziny i zebrali ślady związane z wypadkiem. Okoliczności tego zdarzenia policja wyjaśnia teraz pod nadzorem prokuratury.

Pamiętajmy, że zimą słaba widoczność i śliska nawierzchnia znacznie pogarszają warunki drogowe. Kierujący powinni zachować szczególną ostrożność i przygotować się na nagłą utratę przyczepności kół swoich pojazdów. Policjanci apelują o dostosowanie prędkości nie tylko do obowiązujących ograniczeń, lecz przede wszystkim do warunków drogowych i własnych umiejętności.

RadioZET.pl/KPP Wieruszów