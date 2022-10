14-latka urodziła dziecko. Tak sprawę Karoliny W. komentuje prokuratura

Karolina W., matka odnalezionego w Górkach koło Garwolina martwego 4,5-latka oraz jej partner usłyszeli w środę zarzuty umyślnego zabójstwa dziecka. W sprawie wciąż jest wiele niewiadomych. Śledczy nie chcą ujawniać jeszcze wielu szczegółów, wciąż czekamy też na sekcję zwłok chłopca.

Medialne zainteresowanie budzi też wiek podejrzanej. 19-letnia obecnie Karolina W. urodziła przed ukończeniem 15 roku życia. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym art. 200, par. 1 Kodeksu karnego „kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

Pytany o ten wątek prok. Krzysztof Czyżewski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach odpowiada, że „kwestia tego, czy osoba podejrzana współżyła przed ukończeniem 15 roku życia, będzie wymagała weryfikacji”. Na razie śledczy skupiają się na sprawie śmierci 4,5-letniego Leona.

Wiadomo, że 19-latka jest też matką 8-miesięcznego dziecka. Nieoficjalnie mówi się też, że obecnie jest w ciąży z kolejnym dzieckiem. Tej informacji jak dotąd prokuratura nie potwierdziła.

Ciało 4,5-letniego dziecka zakopane w Górkach koło Garwolina

Przypomnijmy, że zaginięcie Leona zgłosiła w piątek (21 października) prababcia dziecka, która od dłuższego czasu nie miała kontaktu z chłopcem. Od tamtej pory poszukiwania prowadzili policjanci z Komendy Stołecznej Policji, Mińska Mazowieckiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i komendy z Garwolina. - Sprawdzane były różne adresy, gdzie mogli przebywać rodzice z chłopcem. Często się przemieszczali, przez ostatnich kilka miesięcy mieszkali w powiecie garwolińskim - informowała Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Ciało dziecka znaleziono po piątym dniu poszukiwań. Było zakopane w lesie.