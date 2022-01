12-latka wypadła z okna wieżowca. Dziecko zginęło na miejscu

12-latka wypadła z okna bloku w Gorzowie Wielkopolskim. Do tragedii doszło w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia przy ul. Matejki 61. O zdarzeniu portal gorzowianin.com poinformował jeden z czytelników.

Gorzów Wielkopolski. 12-latka wypadła z okna. Jest śledztwo

Dziewczynka miała wyskoczyć z 10. piętra. Na miejscu pracowali policjanci oraz ratownicy medyczni. Jak donosi portal gorzowianin.com, przez godzinę przeszukiwali plac zabaw tuż pod balkonem. Niestety dziecko zginęło na miejscu.

Tragiczną informację potwierdził w rozmowie z portalem gorzowianin.com rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Łukasz Gospodarek. - Potwierdzam, że doszło do tragicznego zdarzenia i śmierci dziewczynki, która najprawdopodobniej wyskoczyła z okna. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator, były prowadzone czynności i zabezpieczano ślady - powiedział.

Jak dodał, ciało dziewczynki zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. - Śledztwo prowadzone jest pod kątem nakłaniania do popełnienia samobójstwa - podsumował Gospodarek. Artykuł 151 kodeksu karnego mówi, że "Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat".

Co robić, jeśli podejrzewasz, że ktoś w twoim otoczeniu chce popełnić samobójstwo? Nie zostawiaj go samego. Gdzie osoby będące w kryzysie samobójczym mogą szukać pomocy?

Centrum Wsparcia: 800 70 2222

Telefon Zaufania dla Dorosłych: 116 123

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

www.liniawsparcia.pl

www.pokonackryzys.pl

Numer alarmowy: 112.

RadioZET.pl/gorzowianin.com