Gorzów Wielkopolski. Na duże niebezpieczeństwo naraziła się 19-latka, która w nocy, będąc pod wpływem alkoholu, zdecydowała, że przepłynie Wartę wpław.

Zgłoszenie o kobiecie, która wskoczyła do Warty w pobliżu mostu Staromiejskiego, wpłynęło do służb w sobotę 21 sierpnia przed godziną trzecią – poinformował Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski. Pijana 19-latka przepłynęła Wartę wpław

Na miejsce udali się policjanci i kilka zastępów straży pożarnej. Interwencja nie była konieczna, gdyż kobieta była już na brzegu. Byli tam też policjanci, którzy zajęli się "pływaczką", choć ta nie chciała ich pomocy.

19-latka tłumaczyła swoje postępowanie zakładem ze znajomymi. Znad Warty została przewieziona do szpitala. Badanie wykazało, że miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. - Po wytrzeźwieniu zostanie rozliczona za wykroczenia polegające na zakłóceniu porządku publicznego i kąpiel w niedozwolonym miejscu – przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową Jaroszewicz.

Do podobnej sytuacji doszło w czerwcu tego roku. Wówczas w nocy Wartę przepłynęła 28-latka, która w ten sposób również chciała popisać się przed znajomymi. Po swoim "wyczynie" została zatrzymana, ponieważ była poszukiwana do odbycia kary więzienia. Do tego była pod wpływem narkotyków.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP Autor: Marcin Rynkiewicz