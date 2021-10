Uciekł po śmiertelnym potrąceniu 4-latka. Usłyszał zarzuty

Zatrzymany 38-latek, który potrącił na śmierć 4-letniego chłopca, a następnie uciekł, usłyszał we wtorek zarzuty – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Łukasz Gospodarek. Kierowcy grozi nawet 12 lat więzienia.

Kierowca, który w niedzielę 10 października, po wcześniejszym zderzeniu z innym pojazdem, potrącił na przejściu dla pieszych 4-letniego chłopca, odjechał z miejsca wypadku. Do tragedii doszło na skrzyżowaniu ulic Armii Polskiej i 30 stycznia w centrum Gorzowa. Policjanci zatrzymali 38-latka w poniedziałek w jednym z gorzowskich hoteli. Nie stawiał oporu.

Mężczyzna został doprowadzony we wtorek do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w połączeniu z ucieczką z miejsca zdarzenia.

Potrącił 4-latka na śmierć i odjechał. Usłyszał zarzuty

- Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego mężczyzna złożył wyjaśnienia i przyznał się do przedstawionych mu zarzutów. Prowadzący sprawę prokurator złoży do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 38-latka na okres trzech miesięcy – powiedział PAP Gospodarek. Za wspomniane zarzuty grozi od dwóch do 12 lat więzienia.

Śledczy ustalili, że auta marki BMW i Chevrolet jechały w stronę ul. Łokietka. Kierujący chevroletem chciał wyprzedzić bmw, które skręcało w lewo, w ul. 30 Stycznia. Doszło do zderzenia, w wyniku którego chevrolet zjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił czterolatka na rowerze.

Kierowca bmw był trzeźwy. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Rynkiewicz/Głos Lubuski 24