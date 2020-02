Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

"Dochodzenie jest prowadzano z ustawy o ochronie zwierząt. Ustalamy, kto zlecił wycinkę krzaków oraz czy osoby zlecające i prowadzące prace miały świadomość, że mogą skrzywdzić znajdujące się tam zwierzęta. Musimy ustalić, czy mamy do czynienia z działaniem umyślnym" – powiedział Maludy.

Na martwe i okaleczone jeże natknęła się w sobotę jedna z mieszkanek podczas porannego spaceru. Informacja ta dotarła do gorzowskiego inspektoratu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals, który zamieścił ją na swoim profilu facebookowym.

Okazało się, że kilka dni wcześniej teren o pow. ok. 5 ha został oczyszczony z zarośli przy użyciu ciężkiego sprzętu w celu przygotowania pod inwestycję drogową.

Według działaczy OTOZ przed rozpoczęciem tego typu prac teren powinien zostać sprawdzony, czy nie znajdują się na nim zimujące w zaroślach jeże i inne zwierzęta.

- Widok był makabryczny: zmiażdżone, porozrywane ciała dorosłych i młodych jeży zmasakrowanych we śnie, tak bezbronnych! Kto wydał pozwolenie na wjazd mulczerem, który zagłębia się zębami do 40 cm w głąb gruntu, szatkując wszystko, co stanie na jego drodze, bez uprzedniego sprawdzenia terenu - piszą aktywiści OTOZ Animals z Gorzowa Wielkopolskiego.

Policjanci przeprowadzili oględziny, a znalezione szczątki jeży i ptaka zostały zabezpieczone przez weterynarza do badań.

RadioZET.pl/ PAP/ OTOZ Animals Gorzów Wielkopolski