Do incydentu, o którym pisze lokalny portal gorzowianin.com, doszło w kościele w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim. 6 stycznia w święto Trzech Króli odprawiono tam mszę transmitowaną na kanałach społecznościowych parafii oraz miejscowy oddział TVP. Nabożeństwo to - z uwagi na słowa, jakie w jego trakcie padły - zostanie jednak na długo zapamiętane.

Koncelebrujący mszę ksiądz rezydent Piotr Krzysztofiak wygłosił kazanie, w którym odniósł się do zagadnienia szczepionki przeciw Covid-19. - Wszystkie obecnie produkowane szczepionki na Covid-19 zostały wytworzone z wykorzystaniem ciał dzieci pochodzących z aborcji - powiedział, dodając: - Módlmy się za naukowców, aby wynaleźli szczepionkę niebudzącą kontrowersji moralnych. Ciebie prosimy - te słowa padają z ust duchownego. Nagranie z tym fragmentem krąży już w sieci.

Jak informuje portal, parafia zdecydowanie odcięła się od słów ks. Krzysztofiaka, zastrzegając, że była to jego "prywatna opinia". - Była przygotowana modlitwa wiernych do odczytania, ksiądz miał podyktowane to, co miał przeczytać. Była to msza transmitowana na całą diecezję, więc ksiądz miał modlić się m.in. za zdrowie biskupa Adama, w intencji biskupa Antoniego o łaskę nieba, ponieważ zmarł. Dodatkowo miał się modlić za misję i w intencji wszystkich służb w walczących z koronawirusem - tłumaczył w rozmowie z gorzowianin.com proboszcz parafii ks. Bogusław Kaczmarek.

Raptem ksiądz zaczął się modlić w intencji wykrycia nowej szczepionki, aby nie było kontrowersji i nie była ona przygotowywana z ciał abortowanych dzieci. Ksiądz został pouczony o niestosowności tej wypowiedzi. O tym fakcie poinformowałem również biskupa. Chciałbym przeprosić wszystkich za słowa księdza rezydenta ks. Bogusław Kaczmarek, proboszcz parafii

- Nigdy się nie spodziewałem, że zrobi coś takiego bez mojej wiedzy i bez konsultacji ze mną. My opieramy się na dokumentach watykańskich, Kongregacji Nauki i Wiary, która mówi o tym, że każda szczepionka w dobie pandemii jest akceptowalna i moralnie dopuszczalna - podkreślił ks. Kaczmarek w rozmowie z portalem. Dodał, że ks. Krzysztofiak wziął kilka dni urlopu i że najprawdopodobniej zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje (np. czasowy zakaz publicznych wypowiedzi).

