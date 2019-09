Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do zdarzenia doszło w minioną środę po południu. Ratownicy wyciągnęli z wody nieprzytomnego mężczyznę z jednego z basenów kompleksu sportowego. Podjęto reanimację i wezwano pogotowie. Powiadomiona została również policja. Mimo wysiłków ratowników medycznych i lekarza 54-latek zmarł.

Przeprowadzona dzisiaj sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zasłabł w wodzie, co było następstwem choroby serca, na którą cierpiał. Nie dała jednak odpowiedzi na pytanie, czy było to bezpośrednią przyczyną zgonu, czy też mężczyzna żył, kiedy znalazł się pod wodą. Mają to wyjaśnić kolejne, szczegółowe badania, prowadzone przez biegłego.

rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Roman Witkowski