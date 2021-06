Kierowca wpadł w furię na ekspresówce. Zajechał drogę i wybił szybę w aucie

Na trasie ekspresowej S3 mogło dojść do tragedii po tym, jak agresywny 38-latek prowadzący peugeota celowo zajechał drogę kierowcy busa, a potem wybił ręką szybę w jego samochodzie. Po chwili doprowadził do zderzenia z jadącą ciężarówką, ponieważ włączając się do ruchu, nie zachował ostrożności. Policjanci odebrali sprawcy prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu.

Do groźnej kolizji samochodu osobowego z ciężarówką doszło na drodze ekspresowej S3 niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. Policjanci ustalili, że sprawcą jest 38-letni kierowca osobówki, który był na drodze bardzo agresywny i mógł doprowadzić do "katastrofalnego w skutkach wypadku".

Gorzów Wlkp. Agresywny kierowca na S3 zajechał drogę i wybił szybę w aucie

Grzegorz Jaroszewicz Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie przekazał, że sprawca tłumaczył swoje zachowanie irytacją, którą wzbudził w nim inny kierowca. Z relacji mężczyzny wynikało, że jechał trasą S3 w stronę Zielonej Góry lewym pasem, gdy w pewnej odległości przed nim na jego pas wjechał bus, który poruszał się z mniejszą prędkością. To mocno zdenerwowało kierowcę peugeota. 38-latek wyprzedził busa i zajechał mu drogę, gwałtownie zahamował i na ekspresówce wyszedł z auta. Krzyczał w stronę kierowcy busa, który nie zamierzał wysiadać ze swojego samochodu. Wtedy mężczyzna z peugeota uderzył ręką w boczną szybę i ją wybił.

fot. Komenda Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Po wszystkim wrócił do swojego auta i ruszył. Zrobił to jednak niebezpiecznie, bo na lewym pasie trasy S3 doprowadził do zderzenia z jadącą ciężarówką.

Kierowca busa przekazał policjantom, że nie zajechał nikomu drogi, a mężczyzna z peugeota wpadł w furię i nie dało się z nim prowadzić żadnej dyskusji. Po wycenie szkód w pojeździe zgłosi się ponownie do policjantów, by 38-latek odpowiedział za zniszczenie mienia.

Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali prawo jazdy kierowcy peugota. „Jego zachowanie i gwałtowne manewry zdecydowanie odbiegały od przyjętych norm. Stworzył zagrożenie w ruchu drogowym, niewiele brakowało, by zderzenie z jadącą ciężarówką miało katastrofalne skutki. To sytuacja, która w ogóle nie powinna mieć miejsca” - ocenili policjanci. Sprawa 38-letniego kierowcy zostanie skierowana do sądu.

RadioZET.pl/Komenda Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim/oprac. AK