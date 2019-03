Patryk Jaki w Radiu ZET: „Po moim trupie”. O co chodzi?

– Rafał Trzaskowski złamał 10 swoich najważniejszych obietnic. Jako Patryk Jaki przestrzegałem Was, warszawiacy, że jeśli wybierzecie Trzaskowskiego, pieniądze będą pompowane w ideologie, a nie poprawę jakości życia mieszkańców Warszawy – mówi Gość Radia ZET, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. W ten sposób komentuje podpisanie przez prezydenta Warszawy karty LGBT+.

Karta LGBT+ zakłada m.in. edukację seksualną w szkołach na podstawie standardów WHO.

– Jeśli środowiska LGBT mają uczyć seksualności naszych dzieci, to ja się na to nie zgadzam. Po moim trupie – stwierdza gość Beaty Lubeckiej.

Patryk Jaki zachęca w Radiu ZET, aby każdy przeczytał deklarację LGBT+, pod którą jest podpis Trzaskowskiego.

– Wtedy będzie łatwiej się rozmawiało – uważa wiceminister. I dodaje: „Znajdują się tam fragmenty dotyczące tego, że preferowani w kontaktach z miastem mają być przedsiębiorcy, którzy podzielają ten katalog wartości zawarty w deklaracji. To po prostu skandal, to niezgodne z Konstytucją. […] Gdybym prowadził firmę, nie mógłbym zawrzeć umowy z miastem?”

Wiceminister sprawiedliwości ma też zastrzeżenia do propozycji lekcji edukacji seksualnej, które mają opierać się na wytycznych opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia.

– Panie ministrze, przecież edukacja seksualna będzie prowadzona tylko w szkołach i rodzic będzie musiał wyrazić zgodę na to, żeby dziecko uczestniczyło w takich zajęciach – mówiła gospodyni Gościa Radia ZET.

– Nie – odpowiadał Patryk Jaki.

– Oczywiście, że tak. Napisał o tym na Facebooku prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Poza tym to nie jest program lekcji, tylko zalecenia WHO. Rodzic może z tego skorzystać lub nie skorzystać – wskazała Beata Lubecka.

– Aa, a ja czytam deklarację! Tego nie ma w deklaracji. On potem zaczął rzeczywiście jakby kluczyć, bo zobaczył, że inni ludzie tacy jak ja, czytają te dokumenty, które on podpisuje. Natomiast tego, co pani mówi, nie ma w dokumencie – skontrował Patryk Jaki.

RadioZET.pl/JŚ/PaNa