Rodzice skarżą się na 7-latka terroryzującego klasę. "Dzieci na samą myśl moczą łóżko"

7-latek ze szkoły podstawowej w Goślinowie koło Gniezna terroryzuje rówieśników, a dyrekcja jest na to obojętna – skarżą się rodzice. Sprawę opisał portal „Moje Gniezno”.„Dzieci, pierwszoklasiści, moczą łóżko na samą myśl, że mają się spotkać z nim w klasie” – czytamy na portalu.

7-letni chłopiec według rodziców innych pierwszoklasistów ze szkoły podstawowej w Goślinowie w Wielkopolsce zachowuje się agresywnie wobec rówieśników. W poniedziałek 4 października doszło do bójki, którą - zdaniem rodziców - wszczął 7-latek. Do szkoły wezwano policję.

Portal przekazał, że przyjechało też pogotowie ratunkowe, ale nie do uderzonego dziecka, tylko agresora. „Moje Gniezno” przytacza relacje rodziców, którzy skarżą się na chłopca. „Dzieci, pierwszoklasiści, moczą łóżko na samą myśl, że mają się spotkać w klasie z Piotrkiem (imię zmienione ze względu na dobro dziecka)” – mówią rodzice.

Dyrekcji szkoły zarzucają, że nic nie zrobiła, żeby rozwiązać problem. „Pani dyrektor długo tuszowała problemy związane z tym uczniem. Powtarzał on klasę zerową. Już wtedy były kłopoty, jednak teraz dochodzi do sytuacji, gdzie w szkole nauczyciele nie mogą zapanować nad pierwszoklasistą” – czytamy na portalu.

Według rodziców niesforny 7-latek terroryzuje rówieśników. Bije uczniów i demoluje klasę. Rodzice uderzonego dziecka skierowali do sądu pozew. Pozostali zapowiadają, że jeśli do szkoły nadal będzie przychodził 7-latek, to zostawią swoje dzieci w domach.

