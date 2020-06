Rząd rozważa wprowadzenie nowej lektury szkolnej. Chodzi o grę komputerową

Rząd rozważa wprowadzenie do obowiązującego kanonu lektur szkolnych nowej pozycji? W czwartek Mateusz Morawiecki spotka się w tej sprawie z producentem polskich gier komputerowych.

Kanon lektur szkolnych powiększy się o nową pozycję? Jak informuje Radio Kraków, w czwartek szef rządu Mateusz Morawiecki ma spotkać się w tej sprawie z producentem polskich gier komputerowych. Według radia, premier rozważa wprowadzenie gier wideo do kanonu lektur szkolnych.

W czwartkowym spotkaniu uczestniczyć mają przedstawiciele firmy 11 bit Studios. Uwagę rządu przyciągnęła stworzona przez nich gra "This War of Mine", w której można zderzyć się z rzeczywistością oblężonego miasta w trakcie wojny. Uczniom miałaby ona przybliżyć realia, w jakich żyli wówczas cywile oraz ukazać kontekst historyczny.

Zdaniem Kancelarii Premiera, polski rząd może być w tej dziedzinie pionierem ponieważ jak dotąd żaden kraj nie wprowadził gry wideo do kanonu lektur szkolnych.

Gra komputerowa w kanonie lektur szkolnych? Rząd rozważa taką decyzję

Gry są oczywiście używane w edukacji, w nauce programowania, nauk ścisłych, w rozwijaniu zdolności poznawczych, plastycznych, muzycznych, ale nigdzie na świecie, zgodnie z naszym rozeznaniem, żadne państwo nie włączyło gry do oficjalnego zestawu lektur szkolnych, aby poprzez nie opowiadać młodzieży o ludziach

- mówił na antenie Radia Kraków pracownik KPRM.

Jak dalej informuje krakowska rozgłośnia, dostęp do gry dla szkół byłby bezpłatny i nielimitowany. Pilotażowa wersja "This War of Mine" – według wstępnych założeń –przygotowywana jest na rok szkolny 2020-21, dla roczników powyżej 18. roku życia.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku