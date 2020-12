Dwie dziewczynki trafiły w środę do szpitala tuż po potrąceniu na przejściu dla pieszych w Grajewie – podaje PAP. Ze wstępnych ustaleń wynika, że weszły na jezdnię mając zielone światło.

Wypadek na przejściu dla pieszych w Grajewie. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Piłsudskiego w środę, po południu.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat, które przechodziły przez przejście, zostały potrącone przez auto.

Grajewo. Samochód potrącił dwie nastolatki na przejściu dla pieszych

Jak przekazał PAP rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa, dzieci trafiły do szpitala. 26-letni kierowca był trzeźwy w czasie zdarzenia.

Podkreślmy, że to niejedyne niebezpieczne zdarzenie na drodze, do którego doszło dziś w rejonie. Do wypadku doszło też wieczorem na drodze krajowej nr 61 Grajewo - Augustów. W miejscowości Toczyłowo po zderzeniu dwóch samochodów ranne zostały dwie osoby.

RadioZET.pl/PAP