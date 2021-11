"Największa próba przekroczenia granicy". 200 migrantów przedarło się do Polski

Ok. 200 migrantom udało się przedrzeć na terytorium Polski, ale wszyscy zostali powstrzymani - przekazała rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Jak poinformowała, dzisiejszej nocy (17/18 listopada) miała miejsce "największa próba przekroczenia granicy". Mowa o ok. 500 osobach, które próbowały przedostać się do Polski.

Granica polsko-białoruska. Rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska poinformowała na konferencji prasowej o obecnej sytuacji na wschodniej granicy i ostatnich próbach nielegalnego wejścia na terytorium Polski. Podkreśliła, że ostatniej nocy miała miejsce "największa próba przekroczenia granicy".

- Około 20.45 miała miejsce największa próba przekroczenia granicy. Zebrało się około 500 osób. 200 osobom udało się na kilkadziesiąt metrów przedrzeć do Polski. Zostali powstrzymani - powiedziała Michalska.

Pół tysiąca osób pod granicą. 200 migrantów przedarło się do Polski

- Osoby były agresywne, rzucały kamieniami, w pobliżu byli funkcjonariusze białoruscy. Również rzucali kamieniami. Byli to przedstawiciele różnych służb - dodała ppor. Anna Michalska.

W tej chwili na granicy polsko-białoruskiej jest spokojnie. Nie są podejmowane próby forsowania granicy. Jak przekazała rzeczniczka SG, co noc pojawiają się grupy migrantów, które próbują przekroczyć granicę. - Zapewne są to te same osoby, ale mogą też pojawiać się nowe, które są tam dostarczane. Trudno to zweryfikować - powiedziała.

Michalska odniosła się także do ostatnich ustaleń rządu związanych z wpuszczeniem dziennikarzy na obszar przygraniczny. - Na pewno nie będzie tak, by od razu duża grupa dziennikarzy mogła wjechać. Będziemy chcieli państwa podzielić na mniejsze grupy. Będziecie się państwo rotować. Mam już dużo zapytań z redakcji zagranicznych. Trzeba też szanować media lokalne - powiedziała.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu. W tym roku zatrzymano już 2,5 tys. cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę z Białorusi do Polski.

RadioZET.pl