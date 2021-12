Duża grupa migrantów wtargnęła do Polski. "Żołnierz trafiony kamieniem w twarz"

Duża grupa migrantów sforsowała w nocy z 11 na 12 grudnia granicę polsko-białoruską w okolicach Czeremchy na Podlasiu. - Wszystko odbyło się pod nadzorem służb białoruskich – przekazałą PAP rzeczniczka Straży Granicznej.

Do wtargnięcia na terytorium Polski doszło około północy. Porucznik Michalska wskazała, że grupie udało się przedrzeć, ale niedługo później strażnicy wyłapali migrantów.

Migranci sforsowali granicę. Ucierpiał polski żołnierz

- Następnie wszystkie osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy - mówiła rzeczniczka SG. Rannemu żołnierzowi została natychmiast udzielona pomoc medyczna. Udzielał jej na miejscu lekarz wojskowy.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., wrześniu 7,7 tys., sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, obowiązujący na mocy znowelizowanej ustawy o ochronie granicy. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. Nowe prawo jest realną kontynuacją stanu wyjątkowego, który obowiązywał w pasie granicznym od początku września do końca listopada 2021 roku.

RadioZET.pl/PAP