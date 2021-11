Odnaleziona w lesie migrantka poroniła. Walczy o życie w szpitalu

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej przybiera formę masowych szturmów na ogrodzenie z drutu kolczastego. Dochodzi jednak też do dramatycznych historii migrantów, często wypychanych brutalnie przez służby reżimu Alaksandra Łukaszenki.

Jedną z nich jest historia ciężarnej Irakijki, która – wraz ze swoja rodziną - została znaleziona przez Straż Graniczną około 2 tygodnie temu po polskiej stronie granicy. Kobieta będąca w ciąży, trafiła do szpitala w ciężkim stanie, gdzie poroniła.

Migrantka poroniła w lesie przy granicy. SG: Jest w stanie ciężkim

Jak przekazała w poniedziałek rzeczniczka SG Anna Michalska, stan kobiety jest nadal ciężki. Dodała też, że pogrzeb nienarodzonego dziecka zorganizowany będzie przez gminę tatarską. – Z tego co nam przekazują lekarze, jest w ciężkim stanie. Straż Graniczna zapewniła opiekę psychologiczną jej mężowi oraz piątce ich dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Mężczyzna jest przywożony do szpitala, by móc odwiedzać kobietę. Wraz z piątką dzieci przebywa teraz w domu otwartym w Fundacji Dialog - powiedziała Michalska.

Michalska zaznaczyła też, że w niedzielę 21 listopada, w wyniku jednej z ostatnich prób siłowego forsowania granicy, Straż Graniczna zabrała do szpitala dwie rodziny pochodzące z Iraku.

– W jednym przypadku, podczas użycia gazu łzawiącego przez kogoś po stronie białoruskiej, 8-miesięczna dziewczynka zaczęła się krztusić. Wezwaliśmy karetkę pogotowia, matka z dzieckiem trafiły do szpitala, a ojciec przebywa w naszej placówce – wskazała rzeczniczka. I dodała, że te osoby zadeklarowały, że będą składały wniosek o objęcie ochroną międzynarodową.

RadioZET.pl/PAP - Marta Stańczyk, Paweł Auguff