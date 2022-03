Coraz więcej prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. "Sytuacja się zaogniła"

Zaogniła się sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Wczoraj zatrzymano 69 osób, a dzisiaj do 7 rano aż 73 osoby - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

W czwartek od rana funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 73 osoby, które próbowały nielegalnie przedostać się przez granicę polsko-białoruską. Jak przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka SG por. Anna Michalska, sytuacja na granicy uległa zaognieniu.

Granica polsko-białoruska. Rzeczniczka o próbach przekroczenia granicy

- Po północy na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze zatrzymano grupę 39 osób. Wśród nich było 12 obywateli Syrii, 11 obywateli Kuby, 8 obywateli Turcji, 5 obywateli Ghany i 3 obywateli Pakistanu - powiedziała Michalska.

- Podczas przesłuchania okazało się, że część Kubańczyków przyjechała w ostatnim tygodniu do Rosji i z Rosji na Białoruś, ale w tej grupie były też osoby, które od 2019 roku mieszkały w Rosji - dodała. Druga grupa, licząca 25 osób, próbowała nielegalnie przedostać się na terytorium Polski na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Mielniku.

Ta druga próba miała miejsce dokładnie w tym samym czasie. To były zaplanowane działania por. Anna Michalska

Wśród tych osób było 16 obywateli Syrii, 7 obywateli Kuby oraz obywatele Turcji i Egiptu. - Do pojedynczych zatrzymań doszło w okolicy Kuźnicy - rzeczniczka, zaznaczając, że były to próby siłowego przekraczania granicy. - Funkcjonariusze Straży Granicznej zostali obrzuceni kamieniami i oślepiani laserami - wyjaśniła Michalska.

2 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na obszarze 183 miejscowości przy granicy z Białorusią, w tym w 115 w województwie podlaskim i w 68 w województwie lubelskim. Obowiązuje ono do 30 czerwca 2022 r.

To przedłużenie rozporządzenia, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 do 1 marca 2022 r. Wcześniej od 2 września do 30 listopada 2021 r. na tym samym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy. Obecnie w tym miejscu trwa budowa zapory, czyli tzw. "bariery technicznego i elektronicznego zabezpieczenia granicy państwowej".

RadioZET.pl/PAP (M. Stańczyk)