Ciało 20-letniego Syryjczyka znalezione w pobliżu granicy. Podano przyczyny jego śmierci

Przyczyną zgonu mogło być wychłodzenie organizmu - tak brzmią wyniki sekcji zwłok młodego Syryjczyka, które znaleziono martwego kilka dni temu niedaleko polsko-białoruskiej granicy. Prokuratura podjęła decyzję o powołaniu biegłych do maksymalnie szczegółowej oceny, czy w grę mogę też wchodzić inne czynniki.

Ciało ok. 20-letniego Syryjczyka znaleziono w piątek w rejonie Wólki Terechowskiej niedaleko granicy polsko-białoruskiej - podała w sobotę podlaska policja. Ciało mężczyzny znajdowało się na terenie leśnym, a znalazł je pracownik firmy zajmującej się usługami leśnymi.

O wynikach sekcji zwłok poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową w poniedziałek szef Prokuratury Rejonowej w Hajnówce Jan Andrejczuk. To właśnie ten organ prowadzi śledztwo, w którym bada przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny.

Ciało 20-letniego Syryjczyka znaleziono w pobliżu granicy. Są wyniki sekcji zwłok

Prok. Andrejczuk poinformował, że po otrzymaniu wyniku sekcji zwłok z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w śledztwie powołani zostali biegli różnych specjalności, by możliwie kompleksowa była ocena dotycząca przyczyn zgonu cudzoziemca. Przeprowadzone zostaną m.in. badania histopatologiczne pobranych wycinków organów i badania pod kątem zakażenia koronawirusem; śledczy rozważają też możliwość badania toksykologicznego.

- Chcemy mieć opinię kompleksową, która obejmie całkowite badanie osoby zmarłej, żeby nie było żadnych wątpliwości, że inna okoliczność nie przyczyniła się do jego zgonu - dodał prokurator. Przy zmarłym znaleziono syryjski odpowiednik dowodu osobistego i m.in. bilety lotnicze. Wynika z nich, że do Mińska na Białorusi dotarł on w pierwszym tygodniu listopada.

Na podstawie tych dokumentów przyjęliśmy dane personalne tego mężczyzny. Ale zwrócimy się jeszcze do ambasady Syrii o pomoc, być może strona syryjska dysponuje danymi tego pana, zdjęciem, liniami papilarnymi, kodem DNA, żeby nam to przekazała do ostatecznej identyfikacji prok. Jan Andrejczuk

Według informacji przekazanych wcześniej przez policję, od końca września w województwie podlaskim znaleziono w pasie przygranicznym z Białorusią zwłoki sześciu innych cudzoziemców. Wszystkie te sprawy zostały przekazane do jednego śledztwa, które prowadzone jest w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach.

RadioZET.pl/PAP (R. Fiłończuk)