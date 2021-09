Nie ma mowy o szczelności granicy polsko-białoruskiej w strefie stanu wyjątkowego – wynika z relacji sołtyski jednej ze wsi w gminie Michałowo. W rozmowie z Wp.pl przekazała, że osobiście widziała kilka dni temu dziewięciu czarnoskórych. – To nieprawda, co mówią w telewizji, że straż graniczna zatrzymuje migrantów. Wojska jest za mało – powiedziała sołtyska. Mieszkańcy strefy objętej stanem wyjątkowym są skorzy do pomocy migrantom. Jak mówią, mają styczność z ludźmi, którzy "ledwo stoją na nogach".